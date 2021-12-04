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14:15 04.12.2021

Армия США объявила об ударе с беспилотника в районе Идлиба в Сирии, целью которого был влиятельный лидер "Аль-Каиды"

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Армия США объявила об ударе с беспилотника в районе Идлиба в Сирии, целью которого был влиятельный лидер "Аль-Каиды"

Американская армия нанесла удар с беспилотника в Сирии, его целью был один из влиятельных полевых командиров "Аль-Каиды", сообщил в субботу в эфире американского телеканала Fox News представитель Центрального командования.

"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9", - сообщил капитан Билл Урбан.

По его словам, "первоначальные данные указывают на возможные потери среди мирных жителей".

"Мы стараемся избегать жертв невинных и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить это. О возможности потерь среди мирного населения незамедлительно доложено Центральному командованию. Мы начинаем глубокое расследование и опубликуем результаты, как только это станет уместным", - отметил он.

Теги: #сша #аль_каида #сирия
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