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13:55 04.12.2021

Послы G7 в Украине приветствуют начало работы Этического совета при ВСП

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Послы G7 в Украине приветствуют начало работы Этического совета при ВСП

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине поприветствовали начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия 1 декабря.

"Мы с нетерпением ожидаем, что этот общий украинско-международный орган будет двигаться вперед в своей важной работе по реформированию ВСП", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Послы также подчеркнули свою постоянную приверженность поддержке Этического совета и Отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей.

"Мы призываем все украинские заинтересованные стороны предоставить этим органам полную поддержку", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, первый состав Этического совета был назначен 9 ноября в соответствии с положениями закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-IX от 14 июля 2021 года.

Членами Этического совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

В среду, 1 декабря, Этический совет провел первое заседание, на котором члены совета единогласно утвердили два первых раздела Регламента своей работы и избрали руководство.

 

Теги: #g7 #всп #этический_совет
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