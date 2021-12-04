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13:52 04.12.2021

В Киеве за сутки выявлены 1588 новых случаев Covid-19, 37 человек скончались – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 1588 новых случаев Covid-19, 37 человек скончались – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской голова столицы Виталий Кличко.

"1588 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 304 793): 909 женщин в возрасте от 18 до 92 лет; 588 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет; 51 девочка от 21 дня до 17 лет и 40 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Скончались за сутки 37 человек, в том числе 21 женщина в возрасте от 47 до 88 лет и 16 мужчин от 37 до 90 лет. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции в Киеве скончались 7657 человеке.

В больницы столицы с диагнозом Covid-19 госпитализированы 98 человек.

Выздоровели за сутки 3537 человек. Всего коронавирус преодолели 266 781 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Деснянском районе (372), Оболонском (253) и Дарницком районе (168).

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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