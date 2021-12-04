Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение по делу о торговле углем из ОРДЛО – Трепак

Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявляет, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО в рамках расследования дела Виктора Медведчука.

"По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором «проходят» В. Медведчук и экс-министр энергетики В.Демчишин", - написал Трепак в Facebook

По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова собралась "десятидневную командировку", именно тогда подозрение и может подписать один из и.о. главы Офиса генпрокурора, " если на Банковой уже принято политическое решение".

"Подготовленный Офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в Офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения", – добавил Трепак.

Как сообщалось в октябре народному депутату Украины парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории.

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора точно установили его причастность в реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. "Период, который охватывают эти деяния - конец 2014 - начало 2015 года. Суммы, потраченные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 млн. грн", - сообщила Венедиктова.

Глава СБУ Иван Баканов на брифинге в Киеве также заявил, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будет отрабатываться причастность Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", - заявили в партии"Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1341672226269604&id=100012805173205