Православные и греко-католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Верующие православных церквей и греко-католики в Украине отмечает в субботу Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников.

По преданию, когда Деве Марии исполнилось три года, родители повели ее в ветхозаветный иерусалимский храм, чтобы посвятить свое дитя служению Богу, исполнив таким образом обет, данный Господу накануне рождения девочки. Священник, встретивший Марию в церкви, повел ее в алтарь, куда из всех людей только раз в году входил он сам с очистительной жертвенной кровью. Вручив дитя воле Божьей, родители Марии вернулись домой, а девочка осталась жить при храме.

Согласно народной примете, если на Введение будет мороз, то и все декабрьские праздники окажутся морозными, если же погода будет сравнительно мягкой, значит, в праздники на улице будет не очень холодно.

Праздник Введения - один из дней, когда соблюдающим Рождественский пост разрешаются небольшие послабления - в частности, употребление в пищу рыбы и икры.