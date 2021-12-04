События

10:09 04.12.2021

Православные и греко-католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

1 мин читать
Православные и греко-католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Верующие православных церквей и греко-католики в Украине отмечает в субботу Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников.

По преданию, когда Деве Марии исполнилось три года, родители повели ее в ветхозаветный иерусалимский храм, чтобы посвятить свое дитя служению Богу, исполнив таким образом обет, данный Господу накануне рождения девочки. Священник, встретивший Марию в церкви, повел ее в алтарь, куда из всех людей только раз в году входил он сам с очистительной жертвенной кровью. Вручив дитя воле Божьей, родители Марии вернулись домой, а девочка осталась жить при храме.

Согласно народной примете, если на Введение будет мороз, то и все декабрьские праздники окажутся морозными, если же погода будет сравнительно мягкой, значит, в праздники на улице будет не очень холодно.

Праздник Введения - один из дней, когда соблюдающим Рождественский пост разрешаются небольшие послабления - в частности, употребление в пищу рыбы и икры.

Теги: #церковь #праздник #религия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 23.11.2021
Минздрав будет привлекать религиозные общины в кампанию вакцинации против COVID-19

Минздрав будет привлекать религиозные общины в кампанию вакцинации против COVID-19

10:31 07.11.2021
Зеленский поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником

Зеленский поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником

19:23 13.10.2021
Взрывотехники и кинологи проверят киевские локации, где 14 октября пройдут праздничные мероприятия

Взрывотехники и кинологи проверят киевские локации, где 14 октября пройдут праздничные мероприятия

11:27 11.10.2021
НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

11:36 09.10.2021
"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

11:48 14.09.2021
Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Св.Николая в Киеве римско-католической общине

Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Св.Николая в Киеве римско-католической общине

16:18 07.09.2021
РКЦ призывает Зеленского немедленно передать костел Св. Николая приходу

РКЦ призывает Зеленского немедленно передать костел Св. Николая приходу

07:00 05.09.2021
5 сентября: Какой сегодня праздник

5 сентября: Какой сегодня праздник

13:22 27.08.2021
Киевляне пикетировали Северный апелляционный хозяйственный суд в поддержку городка добра и милосердия

Киевляне пикетировали Северный апелляционный хозяйственный суд в поддержку городка добра и милосердия

10:40 24.08.2021
Зеленский ввел новый праздник - День Украинской государственности

Зеленский ввел новый праздник - День Украинской государственности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 765 человек, 436 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

Американские разведслужбы предупреждают о якобы готовящемся "вторжении РФ в Украину" в начале 2022 года

Россия, а не Украина, должна работать над деэскалацией - Белый дом

Байден обещает меры, которые должны помешать реализации агрессивных планов Москвы против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Австралии подтвердили 13 случаев южноафриканского штамма COVID-19

Франция эвакуировала из Афганистана 329 человек

ООН запросила около $375 млн для оказания помощи внутренним беженцам в Афганистане

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,9 млн

В Украине за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 765 человек, 436 умерло – Минздрав

Вследствие непогоды обесточено 130 населенных пунктов в двух областях

США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

4 декабря: Какой сегодня праздник

Американские разведслужбы предупреждают о якобы готовящемся "вторжении РФ в Украину" в начале 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА