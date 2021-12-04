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09:36 04.12.2021

Франция эвакуировала из Афганистана 329 человек

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Франция эвакуировала из Афганистана 329 человек

МИД Франции сообщил, что в сотрудничестве с Катаром из Афганистана вывезено еще 329 человек, в том числе 258 афганцев, 60 голландцев и 11 французов.

"Самолет, зафрахтованный министерством Европы и иностранных дел, позволил эвакуировать 258 афганцев, которым особенно угрожали из-за их действий, в частности журналистов, и тех, кто работал с французским правительством в Афганистане в течение последних 20 лет", - говорится в сообщении на сайте МИД Франции.

Отмечается, что МИД организует их переезд во Францию в конце следующей недели.

"Этим рейсом также были эвакуированы 11 французов и около 60 голландцев и членов их семей", - говорится в сообщении.

Ранее с 10 сентября десятью отдельными рейсами, организованными Катаром, из Афганистана были эвакуированы 110 французов и членов их семей, а также 396 афганцев, подлежащих защите,

Сообщается также, что Франция и Катар провели совместную гуманитарную операцию в интересах афганского населения.

"Операция позволила двум странам перевезти в Афганистан около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания и зимних принадлежностей для международных организаций", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Франции.

Отмечается, что французская помощь, состоящая в основном из медицинского оборудования, предназначенного для Медицинского института матери и ребенка в Кабуле, была доставлена в Афганистан военным самолетом, предоставленным Катаром.

Теги: #эвакуация #афганистан #франция
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