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08:43 04.12.2021

ООН запросила около $375 млн для оказания помощи внутренним беженцам в Афганистане

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ООН запросила около $375 млн для оказания помощи внутренним беженцам в Афганистане

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к мировому сообществу с призывом выделить $374,9 млн на оказание международной помощи внутренним беженцам в Афганистане.

"На сегодняшний день в Афганистане насчитывается 3,5 млн внутренне перемещенных лиц. При этом 700 тыс. афганцев пополнили эти ряды в нынешнем году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в субботу.

Отмечается, что перемещенные лица в Афганистане нуждаются в теплой одежде, топливе для обогрева жилья, в теплом жилье как таковом, продуктах питания и медикаментах.

"С немыслимыми лишениями афганцы сталкиваются в условиях, когда температура начинает опускаться ниже нуля. Ожидается, что температура понизится до минус 25 градусов по Цельсию. А у многих перемещенных семей нет надлежащего жилья - самого главного, что необходимо в сильный мороз", - сообщается на сайте ООН.

По данным организации, гуманитарный кризис в Афганистане обостряется с каждым днем: около 23 млн человек (55% населения) страдают от острого недоедания, почти 9 млн из них столкнулись с угрозой голода.

С середины августа текущего года Управление Верховного комиссара ООН оказало помощь примерно 700 тыс. перемещенных лиц по всей стране, а сейчас пытается добиться большего охвата.

УВКБ доставляет помощь в Афганистан из соседних стран и с помощью воздушных гуманитарных рейсов. На следующую неделю запланировано пять рейсов самолетов с грузом УВКБ из Аммана.

Отмечается, что для поддержки афганцев в холодные зимние месяцы УВКБ запустило глобальную зимнюю кампанию по сбору средств. В целом на деятельность Управления в этой стране в 2022 году потребуется $374,9 млн США.

Теги: #помощь #афганистан #оон #беженцы
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