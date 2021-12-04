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08:29 04.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,9 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 264 млн 950 тыс. 626, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 243 тыс. 474 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 990 тыс. 127 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 787 тыс. 695.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 624 тыс. 360. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 470 тыс. 530 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 129 тыс. 409 заболевших, из них умерли 615 тыс. 400 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 674,6. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 421 человек, Индии - 336, Бразилии - 2 тыс. 866.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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