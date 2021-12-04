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08:14 04.12.2021

В Украине за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 765 человек, 436 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 765 человек, 436 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 13 206 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 765 человек, 436 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 3 декабря в Украине: зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 196, медработников – 200); 216 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 764 человека; летальных исходов – 436; поправилось – 22 765 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19, 29 ноября - 5 804 новых случая инфицирования, 28 ноября - 7 483 новых случая, 27 ноября - 14 200 новых случаев, 26 ноября - 15 936 новых случаев, 25 ноября - 16 943 новых случая, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 490 855 человек; поправилось – 3 041 385 человек; летальных исходов – 88 002.

С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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