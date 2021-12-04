Вследствие непогоды обесточено 130 населенных пунктов в двух областях

Из-за сильного ветра обесточено 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 118 и Ивано-Франковская – 12)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.