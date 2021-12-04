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07:43 04.12.2021

США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО

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США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО

Россия не должна влиять на решения НАТО по вопросу о расширении альянса, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли проявлять гибкость и прислушиваться к призывам РФ в вопросе расширения НАТО на восток.

"Сейчас все провокации исходят от России, а не от США и не от Украины", - добавила Псаки, комментируя ситуацию на востоке Европы.

Ранее в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

"В альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО. (...) Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина", - сказал он на пресс-конференции в Риге в среду.

"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе станет актуальным, когда эта страна "будет готова, будет соответствовать стандартам". Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток.

Теги: #сша #россия #украина #нато
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