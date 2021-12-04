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07:21 04.12.2021

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

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За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, украинский военнослужащий получил ранение. С начала текущих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В информации отмечается, что на огонь противника украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

"По состоянию на 7.00, 4 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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