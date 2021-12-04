События

05:03 04.12.2021

Экс-чиновнице в Киеве сообщено о подозрении в присвоении более 500 тыс. грн

1 мин читать
Экс-чиновнице в Киеве сообщено о подозрении в присвоении более 500 тыс. грн

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении экс-начальнице одного из управлений Святошинской райгосадминистрации Киева в присвоении бюджетных средств в более 500 тыс. грн, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Бывшая служащая одного из управлений Святошинской районной в г. Киеве государственной администрации заключала фиктивные договоры на закупку социальных услуг для населения, в том числе для людей с инвалидностью", – говорится в сообщении на сайте министерства в пятницу.

По информации правоохранителей, чиновница в течение двух лет подделывала документы о закупке РГА социальных услуг. В МВД уточнили, что речь идет об осуществлении социального сопровождения лиц с инвалидностью на социальном транспорте, изъятии средств реабилитации у умерших лиц с инвалидностью, услугах делопроизводства, формировании и оформлении номенклатурных дел, логистике внутренней документации.

Фиктивные договоры заключались с подставными лицами, они открывали счета в банках и передавали фигурантке доступ к ним.

"Фактически работы по социальным услугам для населения выполняли штатные работники районной администрации. Таким образом, фигурантка присвоила более 500 тыс. грн из государственного бюджета", – подчеркнули в МВД.

Экс-чиновницу подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.191 (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч.1 ст.366 (составление и выдача должностным лицом заведомо подложных документов) УК Украины.

Теги: #киев #чиновница #махинации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:50 03.12.2021
До конца суток и в субботу в западных и северных областях на дорогах ожидается гололедица

До конца суток и в субботу в западных и северных областях на дорогах ожидается гололедица

14:47 03.12.2021
В Киеве к Рождеству планируют разместить самый большой вертеп в Европе

В Киеве к Рождеству планируют разместить самый большой вертеп в Европе

18:52 02.12.2021
"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

15:15 02.12.2021
Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

12:03 02.12.2021
Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

00:57 02.12.2021
Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

22:18 01.12.2021
Акция в центре Киева завершилась

Акция в центре Киева завершилась

21:06 01.12.2021
Акция с Майдана Независимости в Киеве переместилась к Офису президента

Акция с Майдана Независимости в Киеве переместилась к Офису президента

15:31 01.12.2021
В Киеве ночью ожидается гололедица

В Киеве ночью ожидается гололедица

12:06 01.12.2021
В Киеве будет создан цифровой туристический хаб

В Киеве будет создан цифровой туристический хаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия, а не Украина, должна работать над деэскалацией - Белый дом

Байден обещает меры, которые должны помешать реализации агрессивных планов Москвы против Украины

На Донбассе ранен украинский военный

Экс-нардепа Семенченко и еще 8 человек будут судить за совершение теракта и контрабанду товаров военного назначения – Офис генпрокурора

НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова, необоснованных активов не выявило

ПОСЛЕДНЕЕ

В еще шести американских штатах зафиксировали новый штамм COVID-19

Беларусь рискует потерять государственность в случае продолжения санкционного давления - глава МИД республики

Кулеба: Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу

Россия, а не Украина, должна работать над деэскалацией - Белый дом

Блинкен: разговор Байдена и Путина пройдет в самом ближайшем будущем

Байден намерен сфокусироваться на Украине во время возможных переговоров с Путиным - представитель Белого дома

В Португалии зафиксировали рекордное с марта суточное число умерших с COVID-19 - более 20 человек

В Мексике выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

В Эстонии разработан план перевода русских школ на эстонский язык преподавания

ВСП подтвердил соответствие критериям профессиональной этики всех судей, назначенных Зеленским – Офис президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА