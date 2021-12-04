Экс-чиновнице в Киеве сообщено о подозрении в присвоении более 500 тыс. грн

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении экс-начальнице одного из управлений Святошинской райгосадминистрации Киева в присвоении бюджетных средств в более 500 тыс. грн, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Бывшая служащая одного из управлений Святошинской районной в г. Киеве государственной администрации заключала фиктивные договоры на закупку социальных услуг для населения, в том числе для людей с инвалидностью", – говорится в сообщении на сайте министерства в пятницу.

По информации правоохранителей, чиновница в течение двух лет подделывала документы о закупке РГА социальных услуг. В МВД уточнили, что речь идет об осуществлении социального сопровождения лиц с инвалидностью на социальном транспорте, изъятии средств реабилитации у умерших лиц с инвалидностью, услугах делопроизводства, формировании и оформлении номенклатурных дел, логистике внутренней документации.

Фиктивные договоры заключались с подставными лицами, они открывали счета в банках и передавали фигурантке доступ к ним.

"Фактически работы по социальным услугам для населения выполняли штатные работники районной администрации. Таким образом, фигурантка присвоила более 500 тыс. грн из государственного бюджета", – подчеркнули в МВД.

Экс-чиновницу подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.191 (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч.1 ст.366 (составление и выдача должностным лицом заведомо подложных документов) УК Украины.