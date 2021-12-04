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03:54 04.12.2021

В еще шести американских штатах зафиксировали новый штамм COVID-19

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В еще шести американских штатах зафиксировали новый штамм COVID-19

Южноафриканский штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в шести штатах США, сообщают в субботу СМИ со ссылками на местные власти.

Об обнаружении нового варианта информировали 3 декабря штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Миссури, Небраска, Пенсильвания и Юта.

Ранее "омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.

В то же время, как заявила на брифинге в Белом доме глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, преобладающим штаммом в США остается "дельта". Сообщается, что CDC расследует возможные случаи появления варианта "омикрон" в других штатах страны.

В общей сложности 15 случаев "омикрона" выявлено в Канаде, в том числе у ребенка в возрасте до 12 лет, который недавно путешествовал по Южной Африке, сообщили канадские медики.

Штамм "омикрон" по состоянию на вечер 3 декабря был обнаружен в 40 странах мира.

Теги: #сша #штамм #распространение #коронавирус
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