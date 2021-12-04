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00:15 04.12.2021

Россия, а не Украина, должна работать над деэскалацией - Белый дом

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Россия, а не Украина, должна работать над деэскалацией - Белый дом

Москва, а не Киев, должна предпринимать шаги по снижению напряжённости в районе российско-украинской границы, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем, это задача для них (российских властей - ИФ)", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, какая из сторон должна работать над деэскалацией. Псаки отметила, что США - не единственная страна, придерживающаяся такого мнения.

Говоря о том, что, по мнению Вашингтона, должна предпринять РФ, Псаки упомянула о "необходимости отказа от воинственной риторики, пересмотре решения о концентрации войск".

Она подчеркнула, что задача США - "быть готовыми к действиям в случае агрессивных действий РФ против Украины". По ее словам, для этого у США "есть ряд опций, таких как экономические санкции". О том, каковы другие "опции", Псаки говорить не стала.

"Мы хотим быть уверенными, что готовы", - добавила она.

Теги: #сша #россия #украина #граница
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