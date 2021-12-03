Блинкен: разговор Байдена и Путина пройдет в самом ближайшем будущем

Разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должен пройти уже очень скоро, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем", - сказал он, отметив при этом особую важность непосредственных контактов лидеров двух стран.

"Я думаю, что, когда они будут говорить, президент (Байден -ИФ) изложит... наше сильное желание предсказуемости и стабильности в отношениях стран", - отметил он.

В то же время, по словам Блинкена, Байден заявит о решимости Вашингтона "не в качестве угрозы, а просто факта" решительно противодействовать агрессивным действиям РФ и, в том числе, защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Он пояснил, что речь идет не просто об Украине, а о защите более широкого принципа: не позволять силой менять границы государств и разрешать одной стране навязывать другой путь развития.

"Если еще раз мы оставим подобное безнаказанным, это грозит риском подорвать весь международный порядок, являющийся лучшим гарантом для мира, стабильности и возможности для людей добиваться прогресса", - резюмировал Блинкен.