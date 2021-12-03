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22:50 03.12.2021

До конца суток и в субботу в западных и северных областях на дорогах ожидается гололедица

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До конца суток и в субботу в западных и северных областях на дорогах ожидается гололедица

До конца суток 3 декабря в западных и северных областях, 4 декабря в Украине, кроме юга и востока, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый), сообщили в ГСЧС Волынской области.

"В Киеве и Киевской области вечером 3 декабря, в продолжение 4 декабря на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером, со ссылкой на УкрГидрометцентр.

В информации подчеркивается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Теги: #киев #гололедица
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Интерфакс-Украина
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