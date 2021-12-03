Байден намерен сфокусироваться на Украине во время возможных переговоров с Путиным - представитель Белого дома

Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность поведения которых сейчас обсуждается, сообщила на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это станет возможностью для того, чтобы обсудить нашу серьезную озабоченность в связи с воинственной риторикой и наращиванием сил на границах Украины", - сказала она.

При этом Псаки отметила, что все детали будут объявлены, когда все будет решено окончательно.

Она также пояснила, что администрация Соединенных Штатов консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по вопросу о возможном введении санкций в отношении России в связи с ростом напряженности на границах Украины.

"Экономические санкции - один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала она.