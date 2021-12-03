В Португалии зафиксировали рекордное с марта суточное число умерших с COVID-19 - более 20 человек

Минздрав Португалии зарегистрировал за минувшие сутки 21 летальный исход среди лиц, зараженных COVID-19, что является рекордным показателем в стране за период с 18 марта, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Страна сейчас находится в фазе роста пандемии", - цитирует ЭФЭ слова министра здравоохранения Португалии Марты Темидо.

До этого в Португалии с 1 октября отменили почти все коронавирусные ограничения, и в частности, разрешили без каких-либо ограничений посещать рестораны и массовые мероприятия, возобновили работу ночных клубов.

За весь период пандемии в Португалии было выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, около 18,4 тыс. инфицированных скончались.