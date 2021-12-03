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20:45 03.12.2021

В Мексике выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

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В Мексике выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Власти Мексики подтвердили факт первого заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" в стране, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"В Мексике выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" у 51-летнего прибывшего из ЮАР", - написал он в твиттере.

Лопес-Гатель отметил, что у пациента наблюдается "легкая форма заболевания".

"Шансы на выздоровления у него высокие", - заверил он.

Пациент, прибывший из ЮАР 21 ноября, спустя шесть дней почувствовал симптомы заражения коронавирусом. Он проходил лечение в частной клинике в Мехико, а теперь придерживается режима "добровольной профилактической изоляции".

Ранее факт заражения штаммом коронавирусной инфекции, получившем название "омикрон", был зарегистрирован, помимо юга Африки, в США, ряде стран Европы, Индии, Шри-Ланке, Израиле, Малайзии.

Впервые "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #коронавирус #омикрон #мексика
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