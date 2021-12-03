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20:42 03.12.2021

В Эстонии разработан план перевода русских школ на эстонский язык преподавания

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В Эстонии разработан план перевода русских школ на эстонский язык преподавания

Министерство образования и науки Эстонии разработало план, согласно которому к 2035 году во всех финансируемых государством общеобразовательных школах страны обучение будет вестись на эстонском языке.

"Третья стратегическая цель Плана развития эстонского языка (2021-2035) - перейти к 2035 году на образование на эстонском языке, т.е. обучение в школах и детских садах, финансируемых государством и местными самоуправлениями, должно вестись на эстонском языке", - говорится в плане, представленном правящей партией Реформ, сообщил в пятницу интернет-портал телерадиокомпании ERR.

Как рассказала министр образования и науки Лийна Керсна (Liina Kersna), планом предусмотрены переходные периоды, согласно которым объем обучения на эстонском языке в русских школах будет увеличен сначала до 40%, затем до 60% и к 2035 году до 75%.

Требование об изучении 75% предметов на эстонском языке связано с тем, что четверть предметов - это иностранные языки.

"25% объема обучения в общеобразовательных школах уже составляют иностранные языки. Поэтому мы говорим, что преподавание предметов должно проводиться преимущественно на эстонском, а остальное - на иностранном языке", - пояснила министр.

Она отметила, что в системе образования на эстонском языке с каждым годом растет доля детей, у которых родной язык не эстонский, и в настоящее время в школах с эстонским языком обучения учится более 5 тыс. таких детей. Однако в плане "о совместном обучении речи не идет", заявила Керсна.

По ее словам, "мы хотим, чтобы сегодняшние русскоязычные школы, которые составляют 14% всех школ, стали бы школами с погружением, где шаг за шагом все больше и больше предметов преподавалось бы на эстонском языке".

В то же время она признала, что в русскоязычных школах сейчас ощущается острая нехватка учителей, способных преподавать на эстонском языке.

Поэтому большая часть плана посвящена теме педагогического образования, подготовки учителей и повышения квалификации. Государство уже увеличило заказ для вузов по подготовке новых преподавателей.

Обсуждение плана входящими в коалицию партиями начнется на будущей неделе.

Защитники русских школ в Эстонии выступают против подобных планов. В ноябре НКО "Русская школа Эстонии" встретилась с представителями Верховного Комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложила вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.

Представители Верховного Комиссара ОБСЕ обещали донести информацию до сведения Верховного Комиссара. Стороны договорились о постоянном сотрудничестве и дальнейшем обмене необходимой для работы информацией.

Теги: #русские #язык #эстония #школы
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