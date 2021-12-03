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19:54 03.12.2021

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество Украины и ОАЭ

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Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество Украины и ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном обсудил вопросы сотрудничества Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, а также реализацию совместных проектов.

"Провел телефонный разговор с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Отметили важность усиления сотрудничества между Украиной и ОАЭ. Обсудили реализацию совместных проектов. Пригласил Мухаммада бин Заида посетить Украину", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.

 

Теги: #президент #оаэ #сотрудничество
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