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19:51 03.12.2021

Посол РФ в Эстонии сожалеет, что за время его работы в Таллине пограничный вопрос с Москвой не был решен

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Посол РФ в Эстонии сожалеет, что за время его работы в Таллине пограничный вопрос с Москвой не был решен

Посол РФ в Эстонии Александр Петров высказал пожелание, чтобы возобновился межгосударственный диалог о ратификации сухопутного и морского пограничных договоров.

"У этого вопроса есть определенная предыстория. Предыдущий министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу говорил, что у него нет намерения вносить предложение в парламент о возобновлении ратификационного процесса. Меня лично обнадеживали заявления представителей нового правительства - и премьер-министра Каи Каллас, и главы МИД Эвы-Марии Лийметс - о том, что эстонская сторона готова сделать первый шаг на пути ратификации пограндоговоров", - рассказал посол порталу Rus.Postimees, подводя в пятницу итоги своей шестилетней работы в Эстонии.

Но он не смог выяснить у эстонской стороны, в чем этот первый шаг может заключаться.

"Получилось так, что все ограничилось декларативными заявлениями", сказал Петров.

Эстония и РФ в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Современная РФ рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

В феврале этого года министр иностранных дел Лийметс заявила, что правительство поддерживает ратификацию соглашения о границе.

В апреле нынешнего года после телефонного разговора между министрами иностранных дел Лийметс и Сергеем Лавровым МИД РФ указал, что для ратификации пограничного соглашения между двумя странами Эстония должна при ратификации воздержаться от ссылки на Тартуский мирный договор. В заявлении МИД РФ по итогам разговора было подчеркнуто, что в отношении российско-эстонских договоров о границе была подтверждена позиция РФ о том, что соблюдение Таллинном договора от 2014 года "является обязательным предварительным условием для их ратификации в нашей стране".

Теги: #посол #россия #эстония #итоги
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