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19:20 03.12.2021

"БТС Брокер" намерен запустить мобильное приложение Bond.Ua по торговле ОВГЗ

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"БТС Брокер" намерен запустить мобильное приложение Bond.Ua по торговле ОВГЗ

Торговец ценными бумагами "БТС Брокер" (Киев) планирует запустить мобильное приложение по торговле облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Директор и совладелец "БТС Брокер" Роман Осипов сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что сейчас приложение под названием Bond.Ua находится в стадии тестирования и будет запущено в "ближайшие недели".

Как сообщалось, финансовая группа ICU в конце октября запустила платформу ICU Trade – информационный сайт online.icu и торговую систему ICU Trade, которая позволяет инвесторам торговать ОВГЗ онлайн с мгновенными гарантированными расчетами, в том числе с мобильных устройств.

Инвестиционная компания Dragon Capital и сайт "Минфин" из приобретенного Dragon в этом году Treeum Holdings Limited заявили о планах запуска в первом квартале 2022 года мобильного приложения Multi Invest для широкой аудитории частных инвесторов с минимальной суммой инвестиций от 1 тыс. грн.

Согласно информации, имеющейся на рынке, над мобильным приложением, через которое клиенты могли бы покупать ценные бумаги, в том числе иностранные, активно работает Альфа-Банк, и оно также может быть запущено уже в ближайшее время.

ООО "БТС Брокер" работает на рынке торговли ценными бумагами с 2017 года. Директором, сооснователем и основным бенефициаром является Роман Осипов. Согласно данным Нацреестра, сооснователями также являются Андрей Перевертун, Евгений Кореньков, Ярослав Обуховский, Виктор Палий, Лидия Мудрая, Александра Федченко, Александр Дубинин, Дмитрий Голионко, Андрей Таран и Екатерина Синолова.

Чистый доход компании за 2020 год составил 1,8 млн грн, что на 35% чем годом ранее, чистая прибыль – 41 тыс. грн, в 1,8 раз ниже, чем годом ранее.

Теги: #бтс #овгз #брокер
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