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19:28 03.12.2021

Государственный бизнес столкнётся с теми же проблемами, что и частный - CEO МАУ о создании национальной авиакомпании

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Государственный бизнес столкнётся с теми же проблемами, что и частный - CEO МАУ о создании национальной авиакомпании

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что не разделяет "общий пессимизм" касательно создания национальной авиакомпании в Украине, однако считает, что государство столкнётся с теми же проблемами, что и частные компании.

"Уже несколько дней я читаю мониторинги, в которых критикуют идею президента о создании национальной авиакомпании. Не выдержал. Решил высказаться и быть настолько равноудалённым от своей позиции CEO МАУ, насколько это в принципе возможно. Спойлер – я не разделяю всеобщий пессимизм", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Он, в частности, отметил, что подписание соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС имплементирует равенство и недискриминацию любой авиакомпании, невозможность искривления конкуренции за счёт патерналистского подхода. Кроме того, либерализация с нормами ЕС означает контроль за прямыми государственными дотациями, которые строго контролируются соответствующими органами. И именно эта норма даёт основания утверждать, что государственный перевозчик UNA не будет пользоваться любыми особыми и дополнительными привилегиями.

"Условно говоря, "Укрзализныцю" в небе мы не получим", - подчеркнул Дыхне.

Президент МАУ также добавил, что бизнес-модель будущей авиакомпании, которая будет классической (не лоукостом, не региональной и не чартерной), среди всех украинских перевозчиков, будет максимально приближённый к МАУ. В связи с этим он назвал проблемы, с которыми "столкнётся будущий, даже наиболее прогрессивный менеджмент UNA": необходимость облета территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, территорий Белоруси и РФ; неконкурентность украинских авиакомпаний по сравнению с авиакомпаниями-конкурентами, не облетающими территорию РФ; НДС на внутренних перелетах; акциз на авиационное топливо, который не платят европейские авиаперевозчики; низкая покупательная способность и низкая мобильность внутреннего потребителя.

"А это значит, что государственный бизнес столкнётся с теми же проблемами, что и частный", - подчеркнул он.

Кроме того, говоря о форме собственности будущей авиакомпании, Дыхне констатировал, что "объём свободы руководителя госпредприятия значительно уже, чем уровень свободы топ-менеджера частной компании".

"Президент Владимир Зеленский неоднократно акцентировал внимание, что национальный перевозчик будет "независим от любых других групп". В то же время, по словам и действиям президента, премьера и профильного министра видно, что авиация наконец-то переместилась в фокус внимания государственной политики. Следовательно, будут приниматься решения для улучшения бизнес-климата и законодательного поля работы национального перевозчика. Такие неизбежные улучшения пойдут на пользу всем украинским авиакомпаниям, и зависимым, и независимым. Так что чувствую себя вдохновенно!", - считает президент МАУ.

"Для сторонников теории заговора и конспирологии относительно появления национального перевозчика Ukrainian National Airlines сразу добавлю, что МАУ находится в максимально стабильном экономическом состоянии, которого нам с командой удалось достичь: за 9 месяцев 2021 чистая прибыль составила 1,08 млрд грн; EBIDTA – зафиксирована на уровне 2,7 млрд. грн. Мы вернули пассажирам за 10 месяцев 2021 более $32 млн, а за весь период пандемии – более $56 млн. А все совпадения прошу считать просто совпадениями", - добавил он.

 

Теги: #авиакомпании #мнение
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