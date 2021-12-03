В Бельгии детсады и начальные школы закроются на неделю раньше, чем планировалось

Власти Бельгии в пятницу приняли решение о прекращении работы детских садов и начальной школы на период рождественских праздников на неделю раньше, чем планировалось, сообщает The Guardian.

"Многие не получили должного лечения в больницах, так что важно - реагировать быстро... Это - ситуация, с которой нельзя мириться", - приводит The Guardian слова премьер-министра Бельгии Александера Де Кро.

Он добавил, что на данный момент в Бельгии около 40% мест в отделениях реанимации занимают пациенты с COVID-19.

Третью неделю подряд правительство Де Кро усиливает ограничения в рамках борьбы с пандемией. Ранее прекратили работу ночные клубы, а бары и рестораны закрываются в 21:00 местного времени.

Дети от шести лет и старше должны будут носить маски, отмечают СМИ.

На этой неделе заболеваемость COVID-19 в Бельгии выросла по сравнению с предыдущей неделей на 6%. За все время пандемии в стране от коронавируса скончались 27 тыс. человек.