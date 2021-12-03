Аэропорт Риги остается закрытым после авиаинцидента, задерживается вылет 21 регулярного рейса

Взлетно-посадочная полоса в Рижском аэропорту остается закрытой, как минимум, до 18:00 местного времени, задерживается вылет 21 регулярного и двух нерегулярных рейсов, сообщила агентству BNS представитель аэропорта Илзе Сална.

В пятницу около полудня в Рижском аэропорту самолет авиакомпании airBaltic, который прилетел из Стокгольма, из-за плохой погоды съехал с полосы во время маневрирования. Никто из 44 пассажиров не пострадал. Самолет будет доставлен в ангар для инспекции.

В съехавшем с ВВП самолете находился глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Рейсы частично перенаправлены в другие аэропорты, в том числе в Вильнюс.