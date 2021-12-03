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17:45 03.12.2021

Новые предложения Ирана противоречат договоренностям предыдущих раундов венских переговоров - европейские дипломаты

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Новые предложения Ирана противоречат договоренностям предыдущих раундов венских переговоров - европейские дипломаты

Дипломаты Британии, ФРГ и Франции полагают, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили иранские СМИ.

"После тщательного изучения мы были разочарованы и обеспокоены изменениями, предложенными Ираном, для документов, которые обговаривались за шесть раундов венских переговоров. Иран нарушает почти все трудные компромиссы, согласованные ранее, и требует весомых изменений в документах", - приводят СМИ слова дипломатов, сказанные журналистам.

"Неясно, как эти разногласия можно урегулировать за реалистичный период времени и на основании иранских предложений. Мы попросили координатора (переговоров - ИФ) вскоре собраться вновь. Делегациям необходимо вернуться в свои столицы для оценки ситуации и для получения инструкций прежде, чем собраться вновь", - отмечали дипломаты.

В свою очередь после заседания Совместной комиссии по СВПД ее председатель, заместитель генсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора заявил, что перед участниками переговоров возникли сложности.

"Мы определили вызовы, которые лежат перед нами впереди. Теперь настало время проконсультироваться в своих столицах", - цитирует агентство Bloomberg слова Мора. "Время ограничено, есть ощущение неотложности этого дела", - подчеркнул он.

Переговоры в Вене по СВПД возобновились 29 ноября. Их цель - согласовать условия возвращения США и Ирана к соблюдению этого соглашения.

Ранее на этой неделе Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Иран приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

По данным МАГАТЭ, на этом объекте, находящемся в глубине горы, иранские специалисты загружают обогащенный на 5% уран в каскад центрифуг в составе 166 аппаратов IR-6 для получения продукта, обогащенного на 20%.

Теги: #ес #переговоры #ядерное_оружие #иран
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