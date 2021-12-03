На Донбассе ранен украинский военный

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины с начала суток по состоянию на 17.00 пятницы, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Противник вел в пятницу огонь из противотанковой пушки МТ-12, минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП-1, гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия.