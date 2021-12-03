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17:20 03.12.2021

В Киевской области ужесточат проверки соблюдения карантинных ограничений

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В Киевской области ужесточат проверки соблюдения карантинных ограничений

Проверки соблюдения карантинных ограничений в общественных местах и в транспорте ужесточат в ближайшее время в Киевской области, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в пятницу.

"Мы вынуждены усилить проверки соблюдения ограничений карантина. Такие действия вызваны необходимостью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", – сказал глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

В пресс-службе напомнили, что с 6 декабря в действие вступают обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на "желтом" уровне можно будет только людям, которые получили, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих. Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения, и 50% мест для стояния согласно теххарактеристике транспортного средства.

Теги: #киевская_область #карантин #проверки
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