Пожар в костёле в Бюховичах под Львовом потушен, ожоги получили два человека – ГСЧС

Два человека получили ожоги вследствие пожара в костеле в пгт Брюховичи Львовского района, сообщает прес-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в пятницу.

"В результате пожара ожоги получили два человека, на момент пожара находившиеся в храме, после осмотра медиками отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Пожар в храме ликвидирован в 15:51. Для ликвидации пожара привлекали 44 пожарных и 11 единиц техники.

Как сообщалось, сообщение о пожаре в костеле Св.Терезы РКЦ поступило в 13:43. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 180 м.кв. Храм деревянный, размером 15х12 м.