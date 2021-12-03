Провинция ЮАР фиксирует пиковую заболеваемость на фоне появления "омикрона", инфицированные в основном болеют легко

Заболеваемость COVID-19 в провинции ЮАР Гаутенг - эпицентре распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в стране - достигает беспрецедентных по сравнению с прежними волнами эпидемии показателей, сообщает в пятницу издание The Guardian.

Глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзее заявила, что коэффициент распространения этого штамма (индекс репродукции R), похоже, превышает 6, тогда как аналогичный показатель для доминирующего на планете штамма "дельта" оценивается в более 5. Индекс репродукции R - показатель, определяющий число людей, которых может инфицировать один больной.

"Сейчас мы знаем, что этот вирус заразен. По данным ученых, его индекс репродукции R - 6,3", - сказала она.

В данный момент штамм "омикрон" превалирует в провинции Гаутенг. Число лиц с положительными результатами тестов на коронавирус возросло с 2% в середине ноября до 24% на этой неделе. По информации медиков, такой рост заболеваемости не наблюдался здесь даже в третью волну COVID-19.

Однако, уточняет The Guardian, у большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме, а основная часть заболеваний отмечается у более молодых пациентов, которые составляют очень значительную часть невакцинированного населения в ЮАР. Несмотря на рост госпитализаций, количество летальных исходов растет медленней, чем в третью волну.

The Guardian отмечает, что ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли об отсутствии данных о смертях среди лиц, заболевших "омикрон"-штаммом. Также поступает все больше свидетельств того, что нынешние вакцины, по-видимому, могут предложить высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни в случае заражения "омикроном".

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.