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16:08 03.12.2021

Кличко вручил ключи от авто ветеранам войны и поблагодарил общественных активистов, которые помогают людям с инвалидностью

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Кличко вручил ключи от авто ветеранам войны и поблагодарил общественных активистов, которые помогают людям с инвалидностью

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко вручил ключи от автомобилей ветеранам российско-украинской войны и наградил благодарностями представителей общественных организаций, которые заботятся о потребностях людей с инвалидностью. Об этом сообщает сайт КГГА.

Кличко вручил ключи от новых авто 6 ветеранам российско-украинской войны, которые получили инвалидность, и поблагодарил их за мужество и отвагу.

"Я понимаю, что никакие слова и ценные подарки не вернут вам здоровье. И наша задача – сделать вашу жизнь более комфортной. А также помогать с реабилитацией, лечением, обеспечить социальные льготы. Потому что мы, все граждане Украины, жители столицы – в большом долгу перед вами", – сказал мэр Киева.

Он подчеркнул, что столичная власть всегда ищет возможности для поддержки ветеранов.

Также Кличко наградил благодарностями представителей общественных организаций, которые заботятся о нуждах людей с инвалидностью

"Сегодня, в Международный день людей с инвалидностью, мы собрались, чтобы выразить благодарность всем руководителям и членам общественных организаций, которые заботятся о потребностях людей с инвалидностью. Городские власти делают сегодня все возможное, чтобы ежедневная жизнь людей с инвалидностью была более комфортной. Киев работает над тем, чтобы стать максимально безбарьерным и комфортным для всех жителей", – заявил мэр Киева.

Он отметил, что для удобства людей с инвалидностью в Киеве оборудуют пандусы и лифты в больницах, школах и детсадах, обустраивают наземные переходы со звуковым сопровождением и дублируют надписи шрифтом Брайля. Киевляне с инвалидностью регулярно получают адресную материальную помощь от города и т.д. Только в этом году финансовую поддержку получили 104 общественных объединения лиц с инвалидностью на общую сумму 17,4 млн грн.

 

Теги: #виталий_кличко #удар #кличко #кгга #ветераны
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