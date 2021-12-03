Возле Львова горит храм – ГСЧС

Деревянный храм горит в пгт Брюховичи возле Львова, сообщает пресс-служба управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"В 13:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пгт Брюховичи Львовского района. Пожар возник в деревянном храме размером 15х12 метров", - указано в сообщении пресс-службы.

При этом, в ГСЧС не указывают, о каком именно храме идет речь, но судя по изображениям, это костел святой Терезы РКЦ.

На момент прибытия пожарных горел купол и обшивка внутри храма на площади 70 м.кв.

Для ликвидации пожара привлечены 8 единиц спецтехники.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 180 м. кв.

"В 14:56 пожар кровли и купола костела в пгт Брюховичи локализован на площади 180 м кв. В результате пожара травмирован 1 человек", - говорится в сообщении ГСЧС, обнародованном в официальном канале службы в телеграмме.