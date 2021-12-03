Комитет министров Совета Европы призвал Украину решить проблему переполненности и бесчеловечных условий содержания под стражей

Комитет министров Совета Европы призвал органы власти Украины решить повторяющуюся проблему переполненности и бесчеловечных условий содержания под стражей, что является очень негативным маркером отсутствия прогресса в выполнении Украиной решений ЕСПЧ уже в течение достаточно длительного периода времени, сообщил начальник отдела Департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы (СЕ) Павел Пушкар.

"С 2005 года ЕСПЧ принял более 110 решений относительно разных аспектов проблемы ненадлежащих условий содержания под стражей, и принял пилотное решение по делу "Сукачев против Украины". В этом решении ЕСПЧ указал, что органы власти должны принять меры, направленные на уменьшение переполненности мест содержания под стражей, улучшение материальных условий содержания под стражей и ввести соответствующие предохранительные и компенсаторные средства защиты", - сказал Пушкар агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что конечной датой таких действий, в частности принятия законодательства, которое касается предохранительных и компенсаторных средств защиты, должно было быть 30 ноября 2021 года.

"Этого не произошло, и в связи с этим Комитет министров Совета Европы принял промежуточную резолюцию, которая является очень негативным маркером отсутствия прогресса в выполнении решений ЕСПЧ уже в течение достаточно длительного периода времени, и мы можем говорить, что эта проблема существует в надзоре в Комитете министров с 2005 года, то есть более 15 лет", - пояснил Пушкар.

По его словам, Комитет министров обращал внимание на серьезные гуманитарные последствия невыполнения этого решения, потому что все, кто находятся под стражей, являются потенциально потерпевшими от таких нарушений, в частности, нарушения абсолютного запрета нечеловеческого и такого, которое унижает, поведения и наказания, который установлен статьей 3 Конвенции по правам человека. Также Комитет министров выразил глубокое сожаление, что нет конкретного прогресса по имплементации этого пилотного решения.

Пушкар указал, что пилотные решения охватывают целый ряд проблем системного характера, и не столько касаются самого лица заявителя и конкретной проблемы, сколько макроуровня определения проблемы. Он добавил, что, как правило, в таких делах, как "Сукачев против Украины", речь идет о целом ряде элементов, которые касаются ненадлежащих условий содержания под стражей, включая перенаселение камер, отсутствие надлежащих условий гигиены.

"Но самое главное, о чем идет речь в этом деле, - это отсутствие возможности у заявителя обжаловать такие условия содержания под стражей, в которых он находится, и получать компенсацию или принятие мер превентивного характера для того, чтобы условия были изменены", - подчеркнул он.

Пушкар проинформировал, что по состоянию на 2 декабря 2021 года в целом на выполнении находятся 635 решений ЕСПЧ относительно Украины, из них 476 решений находятся на усиленном надзоре по выполнению, поскольку такие решения касаются проблем системного характера, то есть могут порождать следующие обращения, в том числе в ЕСПЧ, по подобным проблемам.

"По той информации, которая есть в распоряжении Комитета министров, в частности по проблеме "Сукачев против Украины", в производстве ЕСПЧ на данный момент без решений около 300 заявлений, которые касаются этой же проблемы", - добавил он.

Пушкар подчеркнул, что одной из ключевых проблем, связанных с выполнением решений ЕСПЧ Украиной является отсутствие эффективного механизма национального реагирования, потому что в процессе выполнения из 635 дел, более 200 дел находятся на контроле Комитета министров более 5 лет, около 70 решений находятся на контроле более 10 лет.

"Здесь основная проблема, которую надо решить - это усилить институциональную возможность государства выполнять решения ЕСПЧ, усилить роль координатора выполнения решений ЕСПЧ, у нас Министерство юстиции отвечает за эти процессы, а также усилить законодательную базу процесса координации и выполнения, потому что выполнение касается не только Министерства юстиции и органов исполнительной власти, а может касаться и парламента, и судебной ветви власти, потому совместная деятельность всех ветвей власти для выполнения решений ЕСПЧ является чрезвычайно важной", - считает он.

Начальник отдела Департамента исполнения решений ЕСПЧ добавил, что самой большой проблемой, которая касается мест содержания под стражей в Украине, является проблема перенаселенности.

"Мне кажется, что она должна быть решена в первую очередь на законодательном уровне. Потому что сейчас у нас нормативы относительно размера камер не отвечают требованиям европейских стандартов. Наши нормативы занижены относительно требований решений ЕСПЧ и рекомендаций комитета по предотвращению пыток Совета Европы", - объяснил он.

По его словам, проблема пенитенциарной реформы заключается также в том, что в ее процессе органам власти Украины необходимо принять во внимание и инкорпорировать в процесс пенитенциарной реформы требования решений ЕСПЧ и Комитета министров, однако это делается не полностью.

Пушкар указал, что исходя из отчета правительства и общения с Министерством юстиции, декларируются намеренья провести реформу пенитенциарной системы и усовершенствовать процесс выполнения решений ЕСПЧ.

"Но для того, чтобы этот процесс пошел и он происходил в соответствии в европейскими стандартами, необходимо чтобы было общее понимание проблем, и это понимание должно основываться на европейских стандартах", - сообщил он.