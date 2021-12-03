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14:20 03.12.2021

Зеленский не выполнил взятые им обязательства по борьбе с коррупцией – опрос "Active Group"

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Зеленский не выполнил взятые им обязательства по борьбе с коррупцией – опрос "Active Group"

Большинство украинцев считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил взятые им обязательства по борьбе с коррупцией, половина опрошенных возлагает на него ответственность в этой сфере, полагая также, что глава государства должен принимать окончательное решение при назначении руководителей антикоррупционных органов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании "Active Group", обнародованные в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Говоря об оценке украинцами работы правоохранительных органов по 5-балльной шкале, учредитель социологической компании "Active Group" Андрей Еременко отметил: "Орган, который хоть как-то воспринимается позитивно – это МВД (2,33% респондентов), а НАПК, САП, Офис генпрокурора имеют низкие оценки, меньше 2 баллов".

Согласно данным опроса, украинцы склонны возлагать ответственность за успехи и провалы в борьбе с коррупцией на главу государства – 57,6% опрошенных выразили такое мнение.

"Президент ответственный за все и он должен быть главным инициатором, на втором месте - Верховная Рада, дальше – Кабмин", - подчеркнул Еременко.

Отвечая на вопрос о том, насколько президент выполнил свои обещания по борьбе с коррупцией, 46,3% респондентов отметили, что совсем не выполнил, еще 35,3% опрошенных полагают, что скорее не выполнил.

"11,1% респондентов считает, что в той или иной мере он выполнил свои обещания, 81,6% опрошенных - что не выполнил или скорее не выполнил обязательства, которые он взял на себя в сфере борьбы с коррупцией", - уточнил Еременко.

Что касается вопроса позитивной/негативной роли общественных организаций в борьбе с коррупцией, то, согласно результатам опроса, в этом мнения украинцев разделились практически поровну.

Также, согласно опросу, неоднозначны украинцы во мнении относительно участия международных экспертов в избрании руководства антикоррупционных органов: 40% респондентов относятся к этому в целом позитивно, 42,3% - негативно.

Отвечая на вопрос, имеет ли право президент проводить собеседования с кандидатами на руководящие должности в антикоррупционные органы, то есть, фактически принимать окончательное решение в этих назначениях, 52,3% респондентов указали, что глава государства однозначно или скорее всего должен это делать, не считают так меньше трети опрошенных - 28,1% респондентов.

Опрос проводился социологической компанией "Active Group" с 29 ноября по 1 декабря 2021 года, опрошены 1200 респондентов-жителей городов с населением 50 тыс. и более за исключением оккупированных территорий. Ошибка выборки не превышает 2,9%.

Теги: #active_group #зеленский #опрос
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