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13:34 03.12.2021

Определены победители конкурса на лучший проект нового корпуса ВАКС в Киеве

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Определены победители конкурса на лучший проект нового корпуса ВАКС в Киеве

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли архитекторы из Киева, Львова и Харькова, а также представитель Антикоррупционной инициативы ЕС и представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) определила победителя архитектурного конкурса на лучшее проектное предложение "Новое строительство корпуса ВАКС по просп. Победы в Киеве".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ВАКС, победителями стали Александр Пинчук, Михаил Корсак и Вячеслав Стецюк. Они получат премию в размере 60 тыс. грн.

Архитектурная концепция нового здания ВАКС, представленная победителями, воплощает в себе символы изменений и реформ, и в то же время выступает мостом между традициями, историей и новыми технологиями. Два объема здания - разные по форме. Верхний блок из стекла и металла, символизирующий реформы и инновации, является доминантным. Нижний блок - более основательный, декорирован гранитом, идентичным центральному фасаду имеющегося здания, подчеркивая преемственность форм и материалов.

Второе призовое место присуждено Максиму Шульге, Иванне Шульге и Николаю Рисованному, они получат денежный приз в размере 40 тыс. грн.

Третье место разделили Андрей Лесюк, Михаил Когут, Игорь Когут, Тереза Карлик, Гордей Святой, Ульяна Гречко, Ева Бондаренко, Екатерина Иващук и Мария Школьник. Приз – 20 тыс. грн.

Напомним, в начале августа 2021 года ВАКС совместно с Антикоррупционной инициативой EUACI объявил о начале приема документов на Всеукраинский закрытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение "Новое строительство корпуса Высшего антикоррупционного суда по проспекту Победы, 41 в Киеве". Конкурс проводился с июля по октябрь 2021 года. Организатором выступил Национальный союз архитекторов Украины.

Теги: #недвижимость #конкурс #корпус #вакс
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