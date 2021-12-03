Директор львовского Дома ученых скончался в здании горсовета

Сегодня утром в здании Львовского горсовета скончался директор львовского Дома ученых Роман Славитыч, сообщил на своей странице в фейсбуке первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, директор дома ученых утром пришел на встречу к Москаленко.

"Господин Роман пришел заблаговременно и сел за стол. Моя коллега заметила, что он не очень хорошо выглядит и предложила ему стакан воды. Но он сразу потерял сознание. Сотрудники вызвали скорую и начали предоставлять первую медпомощь", - написал Москаленко.

В пресс-службе горсовета уточнили, что сотрудники горсовета пытались помочь при помощи дефибриллятора, пока не приехали медики, которые еще на протяжении часа пытались спасти 75-летнего мужчину, но спасти его не удалось.

Власти города высказали соболезнования родным директора дома ученых.

Как сообщалось, Дом ученых оказался в эпицентре скандала после вечеринки инстаблогеров 27 ноября – в день памяти жертв Голодоморов. Вечеринка с откровенными конкурсами и эротическим подтекстом, видео из которой распространили в соцсетях сами блогеры, вызвало острую критику в обществе.

После такой реакции участники принесли извинения за свое поведение, а торговые сети и бренды, у которых с ними были рекламные контракты, начали заявлять о прекращении сотрудничества с ними.

Кроме того, Львовский горсовет приостановил деятельность Дома ученых за нарушение карантинных правил, а полиция составила админпротокол за нарушение правил карантина на организатора вечеринки – 29-летнего блогера Александра Залиско.