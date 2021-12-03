Министр обороны: работаем над повышением денежного обеспечения украинским воинам
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Минобороны работает над повышением денежного обеспечения украинским воинам, однако на первый план должна выйти прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к военному званию.
"Работаем над тем, чтобы повысить денежное обеспечение нашим воинам, но механическое увеличение выплат без изменения подхода в работе с кадрами не решит существующие проблемы, и на это не хватит никаких денег. На первый план должна выйти прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к военному званию", - сказал он во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.
По его мнению, также к военному званию буде привязана базовая ставка денежного обеспечения. Резников добавил, что одновременно будут пересмотрены штатно-должностные категории, чтобы работу лейтенантов или капитанов не выполняли полковники.
"Мы будем постепенно повышать денежное обеспечение, чтобы сделать оплату труда военных конкурентной в целом по экономике. Цель - справедливая, понятная система, которая позволит привлекать лучших", - пояснил Резников.
Министр проинформировал, что внедрение этой реформы будет длиться не менее трех лет.