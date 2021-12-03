В Виннице перевернулась автоцистерна с аммиаком, спасатели ликвидируют последствия – ГСЧС

Рано утром в пятницу в Виннице на автодороге М30 Стрый-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки сжиженного аммиака, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"3 декабря в 6:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Черкасском шоссе г.Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа. На месте спасатели выяснили, что в цистерне находится сжиженный аммиак (безводный). Емкость цистерны около 19 тонн. В 9:40 начаты работы по перекачке аммиака из цистерны", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем отмечается, что в данный момент на месте работает 31 спасатель и 9 единиц спецтехники. Привлечена группа радиационной химической и биологической разведки, а также автокран.