События

12:26 03.12.2021

В Виннице перевернулась автоцистерна с аммиаком, спасатели ликвидируют последствия – ГСЧС

1 мин читать
В Виннице перевернулась автоцистерна с аммиаком, спасатели ликвидируют последствия – ГСЧС

Рано утром в пятницу в Виннице на автодороге М30 Стрый-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки сжиженного аммиака, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"3 декабря в 6:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Черкасском шоссе г.Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа. На месте спасатели выяснили, что в цистерне находится сжиженный аммиак (безводный). Емкость цистерны около 19 тонн. В 9:40 начаты работы по перекачке аммиака из цистерны", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем отмечается, что в данный момент на месте работает 31 спасатель и 9 единиц спецтехники. Привлечена группа радиационной химической и биологической разведки, а также автокран.

 

Теги: #гсчс #дтп #винница #аммиак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:23 02.12.2021
В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее 5-летний ребенок госпитализирован

В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее 5-летний ребенок госпитализирован

05:36 02.12.2021
В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее пятилетний ребенок госпитализирован

В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее пятилетний ребенок госпитализирован

07:56 30.11.2021
Спасатели завершили ликвидацию последствий утечки аммиака вблизи Немирова, испарение прекращено

Спасатели завершили ликвидацию последствий утечки аммиака вблизи Немирова, испарение прекращено

01:31 30.11.2021
Пять человек погибло вследствие двух ДТП в Запорожской области

Пять человек погибло вследствие двух ДТП в Запорожской области

11:19 29.11.2021
Под Немировом спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака

Под Немировом спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака

08:14 29.11.2021
Вследствие ДТП на Столичном шоссе затруднено движение транспорта

Вследствие ДТП на Столичном шоссе затруднено движение транспорта

13:37 27.11.2021
Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

12:11 27.11.2021
Из поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Николаевской области эвакуированы 50 человек, на одном из этажей может находиться женщина ГСЧС

Из поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Николаевской области эвакуированы 50 человек, на одном из этажей может находиться женщина ГСЧС

11:01 27.11.2021
В г. Новая Одесса взрывом газа разрушена часть пятиэтажки, возможны жертвы - ГСЧС

В г. Новая Одесса взрывом газа разрушена часть пятиэтажки, возможны жертвы - ГСЧС

08:37 27.11.2021
Вследствие  ДТП в Днепропетровской области погибла женщина и ее 3-летний сын

Вследствие  ДТП в Днепропетровской области погибла женщина и ее 3-летний сын

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГУР Минобороны сообщает о начале нового периода оперативной и боевой подготовки российских наемников на Донбассе

Резников: Реакция партнеров Украины на расширение агрессии РФ будет очень жесткой, и это донесено до Кремля

Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

На территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины находится 94,3 тыс. российских военных, которые могут быть задействованы для эскалации – Резников

Согласно данным разведки, наиболее вероятным временем достижения готовности РФ к эскалации будет конец января - министр обороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ГУР Минобороны сообщает о начале нового периода оперативной и боевой подготовки российских наемников на Донбассе

Рада отправит Зеленскому запрос о предоставлении госохраны экс-разведчикам, документировавшим участие российских военных и наемников в войне против Украины

Директор львовского Дома ученых скончался в здании горсовета

Министр обороны: работаем над повышением денежного обеспечения украинским воинам

Резников о применении Bayraktar на Донбассе: мы не атакуем в зоне проведения ООС

В Украине ожидается похолодание, местами дождь с мокрым снегом

Контракт с Великобританией предусматривает решение одной из задач по обеспечению ПВО для Украины - Резников

В Минобороны будет создан аналог NSPA – Резников

Резников: Реакция партнеров Украины на расширение агрессии РФ будет очень жесткой, и это донесено до Кремля

Илон Маск с момента опроса в Twitter продал акции Tesla почти на $11 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА