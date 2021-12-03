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12:08 03.12.2021

Резников о применении Bayraktar на Донбассе: мы не атакуем в зоне проведения ООС

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Резников о применении Bayraktar на Донбассе: мы не атакуем в зоне проведения ООС

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что применение Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке в зоне проведения Операции объединенных сил было вынужденным.

"Вы знаете всем известный факт, когда мы были вынуждены применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить в таких установках. Они понимают, чем это может закончиться", - сказал Резников во время "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

Глава Минобороны заверил, что Украина не нарушает Минских договоренностей.

"Мы не атакуем в зоне проведения Операции объединенных сил. В случае если враг, оккупационные войска осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ о том, чтобы они прекратили нарушение Минских договоренностей, режима тишины. В случае если этот механизм не срабатывает, Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 Статута ООН "Право на самозащиту", используют все необходимые силы и средства, и отвечают сразу соответствующее", - пояснил Резников.

Теги: #минобороны #bayraktar #резников #донбасс
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