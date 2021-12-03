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12:01 03.12.2021

В Украине ожидается похолодание, местами дождь с мокрым снегом

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В Украине ожидается похолодание, местами дождь с мокрым снегом

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины распространится очередная порция холодного воздуха с северо-запада Европы; осадки ожидаются на юге и востоке страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 4 декабря, в южных и восточных областях Украины ожидается дождь с мокрым снегом, днем в Приазовье и Крыму местами значительные дожди; ветер северо-восточный, 7-12 м/с; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° (в Крыму ночью 4-9°, днем 10-15°).

На остальной территории без осадков, только ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях небольшой мокрый снег; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на дорогах гололедица; температура ночью 4-9°, в Закарпатье и Прикарпатье местами 10-15°, в большинстве центральных областей 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в субботу без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 декабря самая высокая температура днем (+11,3°) была в 2008 году, самая низкая ночью (-18,4°) в 1998 году.

В воскресенье, 5 декабря, в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью на юго-востоке дождь, днём на крайнем западе Украины местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза; днём от 3° тепла до 2° мороза, в южной части 2-7° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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