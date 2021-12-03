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11:46 03.12.2021

В Минобороны будет создан аналог NSPA – Резников

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В Минобороны будет создан аналог NSPA – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников планирует создать в ведомстве аналог агенства поддержки и закупок НАТО - NSPA.

"Среди первоочередных мер по строительству эффективной, прозрачной системы закупок мы планируем создать в Министерстве обороны аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупки - NSPA. Структурно оно содержит в себе часть, которая осуществляет закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также часть, которая отвечает за обеспечение продуктами, топливом...", - сообщил Резников во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Ранее Резников сообщил, что вскоре утвердит новую структуру Минобороны Украины.

Теги: #минобороны #резников #закупки
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