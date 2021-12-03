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11:30 03.12.2021

Резников: Реакция партнеров Украины на расширение агрессии РФ будет очень жесткой, и это донесено до Кремля

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Резников: Реакция партнеров Украины на расширение агрессии РФ будет очень жесткой, и это донесено до Кремля

Реакция партнеров Украины на расширение агрессии РФ будет очень жесткой, и это донесено до Кремля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы все риски взвешиваем. Я не могу рассказать в деталях определенные консультации, которые я провел на уровне министров обороны. Но их реакция будет очень жесткой против агрессора, и у нас есть договоренность, что они это будут делать на опережение, а не потом, и Кремлю это донесено достаточно артикулировано", - сказал Резников во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

Он подчеркнул, что не имеет права, как министр обороны, сеять панику.

"Потому я призываю вас всех быть спокойными, взвешенными. Мы готовы к отпору, но если мы будем паниковать, мы проиграем уже морально, а мы с вами победная нация, мы имеем победные Вооруженные силы. Не надо быть в состоянии эйфории, но и не быть в состоянии паники",- добавил министр.

Теги: #минобороны #агрессия_рф #резников #партнеры
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