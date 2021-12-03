События

11:26 03.12.2021

Илон Маск с момента опроса в Twitter продал акции Tesla почти на $11 млрд

1 мин читать

лава Tesla Inc. Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в четверг он продал акции еще на $1 млрд; с начала ноября он реализовал бумаги на общую сумму почти 11 млрд долларов.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 6 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за бумагу и тут же продал более 934 тыс. бумаг по цене от $1058 до $1112.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже порядка 10,1 млн бумаг на общую сумму $10,86 млрд.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 6,9 млн бумаг Tesla, отмечает MarketWatch.

Акции Tesla подешевели более чем на 11% с 8 ноября. В четверг их стоимость опустилась на 1%.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Реакция партнеров Украины на расширение агрессии РФ будет очень жесткой, и это донесено до Кремля

Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

На территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины находится 94,3 тыс. российских военных, которые могут быть задействованы для эскалации – Резников

Согласно данным разведки, наиболее вероятным временем достижения готовности РФ к эскалации будет конец января - министр обороны Украины

В Украине за сутки выявили 13 777 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников о применении Bayraktar на Донбассе: мы не атакуем в зоне проведения ООС

В Украине ожидается похолодание, местами дождь с мокрым снегом

Контракт с Великобританией предусматривает решение одной из задач по обеспечению ПВО для Украины - Резников

В Минобороны будет создан аналог NSPA – Резников

Резников: Реакция партнеров Украины на расширение агрессии РФ будет очень жесткой, и это донесено до Кремля

Талибы издали специальный указ о правах женщин

В ночь на 14 декабря украинцы смогут наблюдать поток метеоров Гемениды, каждый час будет пролетать около 100 метеоров – НАН Украины

"Зеленая страна": осенью высадили на 40% больше деревьев, чем планировалось

Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

Украина переходит к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове - Резников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА