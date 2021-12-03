В ночь на 14 декабря украинцы смогут наблюдать поток метеоров Гемениды, каждый час будет пролетать около 100 метеоров – НАН Украины

В ночь на вторник, 14 декабря, приходится пик метеорного потока Гемениды, в связи с чем, при благоприятных погодных условиях, украинцы смогут увидеть "звездопад", во время которого будет пролетать около 100 метеоров в час, сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины в фейсбуке в пятницу.

"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление около 03:00, когда Луна уже зайдет за горизонт", - заявил астроном, и.о. заведующего лабораторией методологического и информационного обеспечения образования и науки астрономической Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

Геминиды - один из самых мощных метеорных потоков, наблюдается в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров) находится в созвездии Близнецов вблизи звезды Кастор.

Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Метеоры Геминид отличаются большой яркостью. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, поэтому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).