Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

Во Львовской области 121 населенный пункт полностью и 92 частично остались без электричества в результате ухудшения погодных условий, сообщает отдел корпоративных связей "Львовоблэнерго".

"По состоянию на 09:00 вследствие непогоды обесточены 49 линий напряжением 6-10 кВ полностью и 12 – частично, 121 населенный пункт полностью и 92 – частично", - сказано в сообщении компании.

Для ликвидации последствий стихии задействован 221 сотрудник компании и привлечены 100 единиц техники.

Синоптики объявили сегодня во Львовской области штормовое предупреждение в связи с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега.

По данным Службы автомобильных дорог во Львовской области, проезд всеми участками дорог государственного значения по территории области обеспечен.