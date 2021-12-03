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11:17 03.12.2021

Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

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Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

Во Львовской области 121 населенный пункт полностью и 92 частично остались без электричества в результате ухудшения погодных условий, сообщает отдел корпоративных связей "Львовоблэнерго".

"По состоянию на 09:00 вследствие непогоды обесточены 49 линий напряжением 6-10 кВ полностью и 12 – частично, 121 населенный пункт полностью и 92 – частично", - сказано в сообщении компании.

Для ликвидации последствий стихии задействован 221 сотрудник компании и привлечены 100 единиц техники.

Синоптики объявили сегодня во Львовской области штормовое предупреждение в связи с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега.

По данным Службы автомобильных дорог во Львовской области, проезд всеми участками дорог государственного значения по территории области обеспечен.

Теги: #непогода #электричество #львовоблэнерго #львовская_область
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