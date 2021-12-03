Украина переходит к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове - Резников

Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в г.Очаков Николаевской области и г.Бердянск Запорожской области, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.