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11:14 03.12.2021

Украина переходит к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове - Резников

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Украина переходит к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове - Резников

Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в г.Очаков Николаевской области и г.Бердянск Запорожской области, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

Теги: #военная_база #минобороны #строительство #резников
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