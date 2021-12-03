Во Львове у двух иностранок обнаружили валюты и ювелирных изделий на 15 млн грн – таможня

Незадекларированной валюты и ювелирных ценностей на общую сумму более 15 млн грн обнаружили у двоих иностранок сотрудники Львовской таможни и Карпатского пограничного отряда во время проверки во Львовском международном аэропорту, сообщает пресс-служба Львовской таможни.

Иностранки 53-х и 67-и лет планировали вылететь из Львова в Турцию и избрали для таможенного контроля "зеленый коридор".

"Во время проверки их багажа таможенники и пограничники обнаружили 127,5 тысяч долларов США, 374,8 тысяч евро и почти 1,7 кг из металла, похожего на золото. Общая стоимость изъятого предварительно оценена в более 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится документирование правонарушения, деньги и украшения будут изъяты.