На территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины находится 94,3 тыс. российских военных, которые могут быть задействованы для эскалации – Резников

Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях , которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 - дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал он во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.