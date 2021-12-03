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10:16 03.12.2021

На территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины находится 94,3 тыс. российских военных, которые могут быть задействованы для эскалации – Резников

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На территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины находится 94,3 тыс. российских военных, которые могут быть задействованы для эскалации – Резников

Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях , которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 - дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал он во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

Теги: #резников #минобороны #агрессия_рф #войска
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